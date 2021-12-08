  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Yerel

FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Kayseri'de FETÖ/PDY'nin esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 10:47:00 -
FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün esnaf yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen A.G, İ.G, M.Y, E.S, A.Ç. ve Z.Ş.O'nun himmet adı altında örgüte para bağışladıklarını, örgüt ve örgüt elebaşını övücü paylaşımlarda bulduklarını ve Bank Asya'ya para yatırdıklarını belirledi.

Ayrıca bazı zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve bir şüphelinin bağ evinin, 2015 aralık ayında terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar sürecinde eylem ve faaliyetlerin deşifre olmaması için kullanıldığı öğrenildi.

Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 zanlı, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

dürüst

DEĞERLİ İDARECİLER,TÜM İPLERİN UCU HALA FETÖ NÜN ELİNDE.YÖK,ÜNİVERSİTELER,TÜBİTAK....SAĞLIK PERSONELİ...VS.
  • Yanıtla
Devlet maaşları uçurdu! Zam oranı yüzde 70’i gördü... Sıra asgari ücrette
Ekonomi

Devlet maaşları uçurdu! Zam oranı yüzde 70’i gördü... Sıra asgari ücrette

Memurlar, emekliler, KİT ve özel sektör çalışanları, enflasyonun yüzde 25 olarak beklendiği 2021 yılının ardından, ciddi oranlarda maaş artı..
MHP'den CHP yandaşı Ayşenur Arslan'a tokat gibi cevap
Aktüel

MHP'den CHP yandaşı Ayşenur Arslan'a tokat gibi cevap

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CHP yandaşı Halk TV'nin provokatör sunucusu Ayşenur Arslan'a sosyal medya hesabından çok sert te..
Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı öncesi başkandan şok karar
Spor

Beşiktaş-Borussia Dortmund maçı öncesi başkandan şok karar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Borussia Dortmund ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi müsabakasına gitmeme kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay