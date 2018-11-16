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FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon! 17 gözaltı

İzmir'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

16 Kasım 2018 Cuma 09:23
FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon! 17 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) esnaf yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Buca bölgesindeki esnaf yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında yakalama çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Dikili ve Torbalı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 17 zanlıyı yakaladı.

ByLock kullanmışlar

Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, kasaya gizlenmiş yüklü miktarda para ile örgüt mensuplarının yakalanması halinde sorgu sırasında vermeleri gereken cevaplar ile ilgili hazırlanmış doküman ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 09:23
  1. İzmir
  2. Bylock
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  4. esnaf yapılanması

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 11 dk önce
    Fetönün CHP İP ve AKP içindeki hainleri temizlenmeden, üst düzey fettoşları alamazsınız, çünkü bu partilerin içindeki AĞIR ABİLER bir şekilde onları koruyorlar. Fetönün boşalttığı yerleri MÜŞRİKLER ( laikçi, kamalist ) dolduruyor.
  • NURETTİN YÜCEL ÖZŞAHİNNURETTİN YÜCEL ÖZŞAHİN19 dk önce
    DARISI FETÖCÜ MEDYA VE SİYASİLER İLE ONLARINBÜROKRATLARINA... FETÖ İHANET VE HIYANET TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİYLE GERÇEKMÜCADELE SİYASİ AYAK VE MEDYAAYAĞIYLA DA OLUNCA İNANDIRICI OLUR. 16 YIL KİM İŞBİRLİĞİ YAPMIŞ , KİM DESTEK ÇIKMIŞ,KİM YARDIM VE YATAKLIK YAPMIŞ KİM ÖVÜNÜP SAVUNMUŞ SÖZEL, GÖRSEL VE YAZILI BELGELERİYLE DOLUDUR.
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