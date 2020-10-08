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Aktüel FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı"na hapis cezası
Aktüel

FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı"na hapis cezası

Örgütün "emniyet mahrem imamlarından" Özdamar, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:06:44 -
FETÖ'nün "emniyet mahrem imamı"na hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem imamlarından" eski öğretmen Mehmet Özdamar, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Özdamar tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Sanığa, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık Özdamar, örgütün "emniyet mahrem yapılanması" içinde olmadığını öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmeyen Mehmet Özdamar, suçsuz olduğunu savunarak beraatını talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının yaptığı savunmanın ardından heyetin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Özdamar'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün ay hapis cezası verdi.

İddianamede, Özdamar'ın örgüt içinde "Murat" kod adını kullandığı, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanması" içinde "genel müdür" seviyesinde olduğu, örgüt mensuplarıyla iletişimi sağlamak amacıyla operasyonel hat kullandığı, aynı zamanda şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirtilmişti.

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