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Aktüel FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 12 yıl 3 ay 15 gün hapis
Aktüel

FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 12 yıl 3 ay 15 gün hapis

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu sanık Yalçın Azanpa'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve 2010 KPSS sorularını önceden elde edip sınavı kazanarak kamu kurumuna atandığı gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:44:27 -
FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 12 yıl 3 ay 15 gün hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından olduğu belirtilen Yalçın Azanpa, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Azanpa ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını ileri süren sanık Azanpa, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını iddia etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Azanpa, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını savundu.

Örgütün KPSS sorularını sınavdan önce kendisine temin ettiğine yönelik iddianın asılsız olduğunu ileri süren Azanpa, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Azanpa'ya ayrıca 2010 KPSS sorularını önceden elde ederek sınavı kazandığı ve kamu kurumuna atandığı gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan da 4 yıl 2 ay hapis ve 175 bin adli para cezası verildi.

Toplam 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen Azanpa'nın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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