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FETÖ'nün eğitim yapılanmasına opersayon: 10 gözaltı!

İzmir'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 zanlıgözaltına alındı.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:51
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına opersayon: 10 gözaltı!

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, "ByLock" kullanan ve FETÖ'nün sözde "Bayraklı ilçesi eğitim yapılanması" içinde olduğu belirlenen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah düzenlediği operasyonda 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Aranan 7 kişiden 5'inin 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişiminin hemen sonrasında yurt dışına firar ettikleri tespit edildi.

Diğer 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Bu arada operasyonda "B" serisi üzeri ıslak imzalı 1 ABD doları ele geçirildi.

ABD dolarının üzerine 07.09.2013 tarihinin atılı olduğu görülürken polis ekiplerinin imzayı atan kişinin kim olduğunun tespitine yönelik çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:51
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