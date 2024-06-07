FETÖ'nün 'Ebuseleme' oyunu ifşa oldu! Akit sordu tiyatro bozuldu... Teröristbaşının yeğeninden bomba itiraf

Taha Emre ÖZDEMİR Ankara

Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla FETÖ içi çıkar çatışmasını anlattı.

Teröristbaşının yeğeni, ilk olarak kendisi gibi firari konumda olan Zaman gazetesinin eski Ankara muhabiri Ahmet Dönmez'e konuştu.

Adil Öksüz'ün darbe planlayıcılarından olduğunu bilmiyor muyduk?

Gülen, darbe girişiminin ortaklarından firari Adil Öksüz'e ilişkin zaten bilinen birçok gerçeği tekrar açıkladı.

Ebuseleme Gülen, yayınına katıldığı firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez'e, Adil Öksüz ile 15 Temmuz ihanetinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kötüleyen bir bilgisayar oyunu hazırlamak üzere birkaç kez buluştuğunu söyledi.

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Grafik tasarım mesleğiyle uğraştığını ifade eden Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz'ün darbe girişiminden haberi olduğunu tekrarladı. Öksüz'ün darbe girişiminde aktif rol oynadığı herkes tarafından açıkça bilinse de medya kuruluşları bu sözleri "ifşa" başlıklarıyla servis etti.

Ebuseleme Gülen, amcası terörist elebaşısı Fetullah Gülen için de çelişkili ifadeler kullandı. Bir yandan Gülen'in darbe planından haberinin olduğunu vurgulayan Ebuseleme Gülen, diğer yandan amcasının etrafındaki FETÖ'cü teröristler tarafından darbe girişimi konusunda kandırıldığını iddia etti.

Yeni Akit'in röportaj teklifini geri çevirdi!

Hain FETÖ'cüler arasındaki çıkar çatışması karşılıklı ifşalarla gündemdeki yerini korurken, Ebuseleme Gülen Yeni Akit'in yayın teklifini geri çevirdi. Buna gerekçe olarak da, "Efendim benim biraz ağırdan almam gerekiyor. Ailem çok yıprandı. Medyaya görüntülü olarak çıkmak istemiyorum pek. En azından şimdilik." bahanesini öne sürdü.

Yeni Akit'i reddettikten bir gün sonra yurt dışı fonlu Medyascope yayınında Ruşen Çakır'a konuşan Ebuseleme Gülen, bu yayında, "Bana havuz medyasından da yazanlar oldu ama onlara konuşmuyorum. Ben sana konuşmak istedim Ruşen abi." dedi.

'Aile içi bir karara varalım, devletimizden özür dileyelim'

Ebuseleme Gülen Akit'e verdiği cevabının devamında ise bomba bir itirafta bulundu.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, sözde ifşalarıyla aralarında teröristbaşı amcasıyla kendisinin de olduğu terör örgütünün bir kesimini aklamaya çalışıp, darbe suçunu, sadece zikrettiği isimlere yıkmaya çalıştığını şöyle açık etti:

"İstiyorum ki kendi cemaatim bir yüzleşsin, kabul etsin. Türk medyası saldırınca bizim şakirtler savunma yapıyor hemen. Savunmasın bir tövbe etsinler. Aile içi bir karara varalım. Sonra devletimizden özür dileyelim."