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FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu deşifre oldu! Tüm bilgileri sisteme girmişler

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 48 sanıklı FETÖ'ye yönelik davada, yargılanan şahısların el konulan dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, FETÖ'nün hazırladığı dijital evlilik kataloğu bulundu.

21 Nisan 2019 Pazar 11:47
FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu deşifre oldu! Tüm bilgileri sisteme girmişler

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da açılan bir davada "örgüt üyesi olmak" suçundan yargılanan E.Ç'nin el konulan dijitallerin incelenmesi sonucunda, FETÖ'nün hazırladığı dijital evlilik kataloğu bulundu.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 48 sanıklı FETÖ'ye yönelik davada, yargılanan şahısların el konulan dijital materyal incelemesi tamamlanarak, bilirkişi raporu alındı.

Söz konusu raporda sanıklardan E.Ç'nin hafıza kartının içinde bulunan bir dosyada, FETÖ mensuplarının bekar örgüt mensuplarını evlendirmek amacıyla hazırlanmış ve katalog olarak adlandırdıkları dijital belge bulundu.

Daha önce örgüt mensuplarının katalogla evlendirildikleri, bunun için örgütün kendi içinde hiyerarşik bir yapının kurulduğu soruşturmalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Bulunan belge ile örgütün katalog evlendirme faaliyetini dijitale döktüğü ve bunu da filtreleme şeklinde yaptıkları tespit edildi.

Dosyanın içerisindeki tüm belgeler tek tek incelenerek bilirkişi raporunda hem görsel hem yazılı olarak yer verildi.

Evleneceklerin tüm bilgileri mevcut

Dijital katalogta, evlenecek örgüt mensubunun kişisel bilgileri, örgütle irtibat bilgileri ve görevi, boy-kilo, ten rengi, mesleği, eğitim durumu, karakteri, ailesinin durumu, kaç yıldır örgüt içerisinde yer aldığı, karşı tarafta olmasını beklediği özellikler (açık görüşlü, asabi, gelenekçi, kibar, girişken, maceracı, sosyal, bakımlı...), başından geçen söz-nişan-evlilik durumu şeklinde filtreleme yapıldığı ortaya çıktı.

Yine dijital katalogta dikkat çeken filitrelemelerden bazılarında, evlenecek kişinin tercih ettiği meslekler grubunda ''silah kullanılan meslekler'' yazdığı, yine eş seçiminde, ''dindarlık, fiziki görünüm, huy güzelliği, maddi durum, eğitim-kariyer, örgütsel irtibatı'' şeklinde 6 seçim yer aldığı, bunları da numaralandırılarak seçtikleri görüldü.

Dijital katalogta filtreleme haricinde, ''Eşiniz ile ilgili formda yer almayıp belirtmek istedikleriniz nelerdir?'' başlıklı yazı alanı da yer alıyor. Dijital belgeyi dolduran örgüt mensubunun vesikalık ve boydan fotoğrafları da bulunuyor.

Örgüt mensupları doldurdukları bu bilgileri, kendisinden sorumlu izdivaç sorumlusuna ilettiği, akabinde tüm bunların tek bir programda toplandığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 11:47
  1. İstanbul
  2. FETÖ davası
  3. FETÖ'nün dijital evlilik kataloğu
  4. FETÖ'cü teröristler
  5. Örgüt içi evlilikler
  6. mahkeme

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