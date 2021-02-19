FETÖ’nün darbede ilk hedef aldığı Gölbaşı yerleşkesine nizamiye binası yapılacak
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde ilk hedef aldığı ve F-16’larla bombalayıp 51 polisi şehit düşürdüğü Polis Akademisi Gölbaşı Yerleşkesi’ne yeni nizamiye binası ve giriş takı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Gölbaşı Yerleşkesi Nizamiye Binası ve Giriş Takı yapılması işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edecek.
1 Kalem Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapımı İşi ( % 80,28 İnşaat İmalatları - % 8,30 Mekanik İmalatları - % 8,31 Elektrik İmalatları- % 3,11 Altyapı İmalatlarından oluşan ihale, Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 108 Anıttepe - Çankaya / ANKARA adresinde 18.03.2021 tarih ve saat 10:00’da gerçekleştirilecek.
Projenin, yer tesliminden itibaren 450 gün içinde bitirilmesi hedefleniyor.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ