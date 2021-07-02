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Gündem FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü' olduğu belirtilen örgütün elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı
Gündem

FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü' olduğu belirtilen örgütün elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası firari Munise Gülen, gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 09:14:00 -
FETÖ'nün 'bölge talebe mesulü' olduğu belirtilen örgütün elebaşı Gülen'in akrabası İzmir'de yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeleri ve yöneticileri pozisyonundaki şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan, örgüt içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Munise Gülen'in (28), Karabağlar ilçesindeki bir adreste saklandığı bilgisine ulaştı.

Şüpheli, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

 

 

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