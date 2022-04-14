FETÖ'nün bir gülüşüne servet veren şahıs kudurdu

YENİ AKİT ANKARA

"Fetullah Gülen'in bir gülüşüne bütün servetimi veririm" diyen firari FETÖ’cü Akın İpek, TBMM'deki kanun değişikliği karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Hükümet tarafından Meclis’e gönderilen 20 maddelik ekonomi torba kanun teklifine göre TMSF kayyım olarak atandığı şirketlerin ortaklarından, hakkında mahkemeler tarafından kaçak kararı verilenlerin hisselerini satma konusunda yetkilendiriliyor.

Teklifin 14’üncü maddesine göre, TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin ortağı olup, haklarında mahkeme tarafından kaçak kararı bulunan kişilerin bu şirketlerdeki payları TMSF tarafından satılabilecek.

"FETÖ’cüler hâlâ anayasal düzen diyor"

Anayasal düzeni yıkmak için 15 Temmuz'da millete kurşun sıkanları savunan Firari FETÖ’cü Akın İpek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Nasıl 'yargıladıklarını' iyi biliyoruz... O da kesmemiş; 'Yargılayamadıklarının' mallarına da çökmek, yandaşlara dağıtmak için ferman çıkartıyorlar... Anayasal düzeni yıktı herifler resmen."