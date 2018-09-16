FETÖ'nün azılı militanından cami ve imam düşmanlığı! "Maaşlarını kesin"

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Türkiye'nin tasarruf kampanyası ile dalga geçme küstahlığında bulunan firari FETÖ'cü Ergun Babahan "tasarruf zamanı" diyerek camileri ve imamları hedef aldı.

Türkiye'de milleti dini duygularını istismar ederek sömüren FETÖ'nün kalemşörü Ergun Babahan imamların maaşının kesilmesini istedi. Başka bir tasarruf seçeneği bulamayan Babahan, imamların maaşına göz dikerken camilerin varlığından ise rahatsız olduğunu gözler önüne serdi. Firari azılı FETÖ'cü Babahan "Her mahalle kendi caminin masrafını karşılasın, imamının maaşını ödesin. Zaman tasarruf zamanı" ifadelerinde bulundu.

YURT DIŞINA KAÇIP TEHDİTLER SAVURDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı militanı Ergun Babahan'ın 20 Temmuz 2016 günü Bodrum'dan gemiyle yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

FETÖ'cü Ergun Babahan, Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast girişiminin ardından "Faşizme destek veren herkes bedelini ödeyecektir" şeklinde tweet atmıştı. Babahan'ın tehditler savuran bu tweeti büyük tepki çekmişti. FETÖ'yle olan bağını açık açık deşifre eden ve hain saldırıyı üstlenen Babahan'ın tehditler savuran tweeti de yurt dışından attığı belli oldu.

FETÖ'NÜN AZILI MİLİTANIYDI



İllegal çetelerle işbirliği bilinen Babahan, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından Türkiye düşmanlığını açıkça ortaya sermiş ve terör örgütlerini destekleyen mesajlar paylaşmıştı.

SAVCILIK GÖZALTI KARARI ÇIKARMIŞTI



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Artvin'de gerçekleştirilen terör saldırsının ardından tehditler savuran bir tweet atan FETÖ'cü Ergun Babahan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltı kararı çıkarmıştı.

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