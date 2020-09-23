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Aktüel FETÖ'nün avukatlık yapılanması soruşturmasında 6 tutuklama kararı
Aktüel

FETÖ'nün avukatlık yapılanması soruşturmasında 6 tutuklama kararı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:21:51 -
FETÖ'nün avukatlık yapılanması soruşturmasında 6 tutuklama kararı

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında görevinden daha önce ihraç edilmiş bir hakimin de bulunduğu 6 zanlının tutuklanmasına hükmedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamaya göre, "FETÖ üyesi olmak" suçundan haklarında soruşturma yürütülen ve gözaltına alınan şüphelilerden 39'u ifade işlemlerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgularının ardından görevinden daha önce ihraç edilmiş hakimin de aralarında bulunduğu 6 avukatın tutuklanmasına karar verildi.

15 şüpheli hakkında konutu terk etmeme, 18 şüpheli hakkında ise imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılık talimatıyla 11 Eylül'de örgütün avukatlık yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 7 ilde operasyon gerçekleştirilmiş ve çoğu avukat toplam 60 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti.

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