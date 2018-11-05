FETÖ'nün avukatlardan sorumlu imamı enselendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, 2011 yılından itibaren örgütün sözde "Samsun bölge avukatlar imamı" olduğu iddia edilen Sezayi C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmanın ardından ekipler, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki hücre evine operasyon düzenledi.

FETÖ'ye ait müzahir kurumlarda yönetici pozisyonunda SGK kayıtları olduğu tespit edilen ve Bank Asya'da birçok hesabı bulunan zanlı gözaltına alındı.

Telefonunda 4 ByLock programı tespit edilen şüphelinin ByLock'a 34 bin 371 kez giriş yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.