FETÖ'nün Atatürkçü taklidi yapan İhanet trolleri! Amaç hükümeti devirmek! İşte o sosyal medya hesapları… Bir bir açıklıyoruz

1- Şimdi size X platformunda FETÖ'nün Atatürkçü taklidi yapan binlerce sahte hesapla nasıl bir etkileşim ağı kurduğunu ve Atatürkçü söylemlerle nasıl büyük algı operasyonları yürüttüğünü göstereceğim.

Benim tahminim, FETÖ'cülerin halk nezdinde hiç itibarı olmaması sebebiyle Türkiye'de bu operasyonları yürütebilmek için Atatürkçü bilinen gerçek kişilere ihtiyaç duymuşlar. Başta @KendineMuhabir @BRCNYLDRM_ @sokakkedisitv ve yurtdışına kaçan FETÖ itirafçısı @av_06_asgari olmak üzere çok sayıda Atatürkçü görünümlü fenomen bilerek ve isteyerek şu an FETÖ'nün kurduğu bu yapıya hizmet ediyor. Size bunun kanıtlarını da bu paylaşımda sunacağım. Öncelikle FETÖ'nün kurduğu bu korkunç büyüklükteki mekanizmayı biraz anlatmaya çalışayım.

2016 öncesinde FETÖ'nün elinde 600 bin Twitter hesabı olduğu biliniyor. 2016 sonrası yurtdışına kaçan ve bir kısmı ise hala ülkemizde ikamet eden çok sayıda örgüt üyesi için tek kurtuluş yolu, herkesin bildiği gibi iktidarın değişmesi. Bu sebeple sayısını bilemediğimiz kadar FETÖ üyesi, sosyal medyadaki bu yapıya gönüllü olarak hizmet ediyor.

Özellikle son bir kaç yılda ellerindeki binlerce çok takipçili hesabı, Atatürkçü profillere dönüştürdüler. Son zamanlarda bütün algı operasyonlarının da Atatürkçülük üzerinden gerçekleşmesinin sebebi aslında bu. Sosyal medyada gördüğünüz Atatürkçü hesapların en az dörtte üçü aslında FETÖ'cüler tarafından yönetiliyor. En aşırıcı ve halkı provoke etmeye yönelik söylemleri de işte bu hesaplar yapıyor. Dahası CHP sosyal medya çalışmalarının da neredeyse tamamını bu yapı üzerinden yürütüyor. Kesin bir işbirliği söz konusu. (Onu ikinci seride anlatacağım)

2- Benim gördüğüm kadarıyla FETÖ, elindeki X hesaplarına bir görev dağılımı yapmış ve bir hücre sistemi kurmuş. Benim tespit ettiğimi düşündüğüm üç farklı formatı, hesapların karakterine göre belirlemişler.

1- İçerik üreten sahte profilli hesaplar.

Bu hesaplardan 2-3 bin civarı olduğunu düşünüyorum. Çoğunluğu dezenformasyon olan sayısız içeriği her an dolaşıma sokuyorlar. Bu hesapların her biri diğer hesapları da RT'liyor. Aralarında bir gün içinde çoğu RT olmak üzere 100-200 arası paylaşım yapanlar var. Genel olarak Atatürkçü görünümlü olmakla birlikte solcu, Zafer Partili, İslamcı gibi farklı profillerde olanlar da var. İlgi alanı borsa, spor, dizi vs gibi karakteristik özellikler de verilmiş bu hesaplara. Atatürkçü, İslamcı, solcu paylaşımların arasına kaçak FETÖ'cüler Cevheri Güven, Turhan Bozkurt, Said Sefa, Adem Yavuzarslan, Mehmet şahin, Tarık Toros, Bülent Korucu, Kuzzat Atay gibi isimlerin videolarını ve örgütün propagandasını yapan Şok- Bilgi, Arif Çiko, Sansürsüz Türkiye, 10. Köy gibi örgüt hesaplarının paylaşımlarını yerleştiriyorlar. Paylaşımın devamında size bunu da göstereceğim.

2-İçerik üreten gerçek kişi hesapları.

Bunları hepimiz yakından tanıyoruz. Provokatif sokak röportajları yapan, halkı yanlış bilgilendirip tahrik etme amaçlı Youtube ve X videoları çeken, bir kısmı da gazeteci olduğu iddiası ile FETÖ'nün sözcülüğünü yapan ve algı operasyonlarında başı çeken gerçek kişilere ait hesaplar. Bunların ürettiği içerikler, dakikalar içinde etkileşim havuzuna giriyor ve konunun önemine göre gerektiğinde binlerce hesap tarafından RT'lenmeye başlıyorlar. Bu profillerin herhangi bir paylaşımının "gönderi etkileşimini görüntüle" seçeneğini tıklayarak bütün önemli paylaşımlarını RT'leyen o hesapları görebilirsiniz.

3-Sadece RT yapan sahte profilli hesaplar.

FETÖ'nün kurduğu sistemin lokomotifi işte burası. O kadar çoklar ki bir haftadır incelememe rağmen sayılarına dair tahmin bile yürütemedim. Sistemi anladıktan sonra baktığınız her yerde onları görebiliyorsunuz. Farklı gruplar halindeki binlerce hesap, dolaşıma sokulan dezenformasyon içeriklerini aynı anda RT'lemeye başlıyor. Bu o kadar acayip bir halki; 10 sene önce açılmış olmasına rağmen bir kaç yüz takipçisi olan ama bir milyona yakın da paylaşım yapmış hesaplar mevcut. Bunlar 24 saat boyunca hiç durmadan havuza düşen içerikleri RT'liyor. Bu hesaplar aynı zamanda FETÖ içeriklerini de RT'liyor ve bu hesaplara da yine çoğunluğu Atatürkçü olmakla birlikte AK Partili, Zafer Partili, DEM Partili, solcu, islamcı gibi karakterler verilmiş. Bunların arasında açık FETÖ içeriği paylaşan hesaplar, fark edilmemek için paylaşımlarında karmaşa oluşturuyor. Yani aklınıza gelebilecek her türlü içeriği rastgele RT'leyip FETÖ içeriklerinin üstünü örtüyorlar. Bunun örneklerini de yakında göstereceğim.

Bu aşağıdaki algı operasyonunu da onlar yaptılar. Milyonlarca kişiye İspanya'daki bu ayinin İznik'te yapıldığı yalanını söylediler.

3- FETÖ yapısının işleyişinde aşağıdaki hesapların çok önemli bir rolü olduğu anlaşılıyor.

1-) @DerinBoyutTR Ana dağıtıcı gibi bir rolü üstlenmiş durumda. Genelde editlenmiş videoları yayılmasını ve algı operasyonlarını ilk bu hesap başlatıyor. Benim görebildiğim kadarıyla en çok etkileşim verilen hesapların da başında geliyor. Cevheri Güven ve diğer pek çok firari FETÖ'cüyü açıkça paylaşmasına rağmen binlerce Atatürkçü hesap tarafından etkileşime boğuluyor. Aşağıdaki bir numaralı videoda her gün firari FETÖ'cü Cevheri Güven'i paylaşan Nefise isimli hesabı ve onu etkileşime boğan binlerce sahte Atatürkçü hesabı görebilirsiniz. Mevcut silahsızlanma sürecine en aşırı tepkileri de işte bu hesaplar veriyor. Atatürkçü kitleyi bu şekilde dönüştürmeye çalışıyorlar ve komik ama çok sayıda gerçek Atatürkçü de bunların peşine takılıyor. Paylaşımdaki hesapları incelerseniz bir kısmının gerçek Atatürkçülerden oluştuğunu da görebilirsiniz.

2-) @Kara25Nergiz

kaçak FETÖ'cülerin videolarını "bu adamı tanıyan var mı?" ya da "FETÖ'cü diyorlar ama doğru söylemiyor mu?" şeklindeki sorularla birlikte paylaşıp örgütü ve mensuplarını normalleştirme görevini üstlenmiş. Özellikle paylaştığı Cevheri Güven videoları, daha küçük hesaplar tarafından hızla yayılıyor. İki numaralı videoda İmamoğlu profil fotolu yüzlerce belki de binlerce FETÖ hesabının nasıl algı çalışması yürüttüğünü ve yine aynı videoda spor klüpleri adına açılmış futbol konseptli tuzak hesapları görebilirsiniz. Bu gördüğünüz buzdağının sadece suyun üstündeki bölümü. X platformu gündemini net şekilde etkileyecek güçleri var. Her yerdeler :))

3-) @sehno123455

Açık şekilde FETÖ propagandası yapıyor. Yapının diğer hesapları, çoğunlukla onun direkt FETÖ propagandası içermeyen videolarını paylaşarak onu Atatürkçü kitleye kabul ettirmeye çalışıyor. Atatürkçü görünümlü binlerce hesap, onun firari FETÖ'cü videolarını ya da dezenformasyon içeriklerini paylaşıyor. Özellikle az takipçili Atatürkçü RT hesapları, bu hesabı oldukça yoğun şekilde paylaşıyor.

4-) @HalisMKA

hesabı ABD'ye kaçan FETÖ'cü Halis Aydoğan tarafından yönetiliyor. Şu ana kadar gördükleriniz "Peki gerçek Atatürkçüler bu durumu farketmiyor mu?" sorusunu aklınıza getirmiş olabilir. Halis Aydoğan bu soruna da tam FETÖ'ye yakışır bir çözüm bulmuş. 4. videoda paylaştığım görsellerde FETÖ ekibinin organize ettiği topluca bloklama çalışmalarını göreceksiniz. Halis Aydoğan blok listeleri oluşturup istediği hesapların aynı anda binlerce kişi tarafından bloklanmasını ve spam saldırısına uğramasını sağlıyor. Yaptığı bloklama çağrılarında sürekli olarak "Bizden gibi görünen çakalları, FETÖ'cüleri blokluyoruz" diyor. Ben bunu gördüğümde gerçekten çok güldüm. FETÖ'cüler kendilerini farkeden gerçek Atatürkçüleri, "Atatürkçü taklidi yapan FETÖ'cü" ilan edip binlerce kişiye bloklatıp bir de çok ağır küfürler ettiriyor. Hatta buna dair görseller de paylaşmış. Yani bu dünyada Halis Aydoğan'dan daha FETÖ'cü biri varsa, o da Fetullah Gülen'in kendisidir herhalde. Cevheri Güven videosu paylaşmışlar, "bu nedir lan" diyen Atatürkçüleri de bloklamışlar. Yani bu kadarını da beklemiyor insan değil mi?

Şimdi gelelim Kendine Muhabir'e. Cihan haber Ajansı'nın eski muhabiri Hasan Köksoy, sanki Cihan haber Ajansı'ndan hiç ayrılmamış hala orada çalışıyormuş gibi geldi bana.

Şu an sosyal medyada gördüğünüz her türlü algı operasyonunun arkasında işte bu ekip var. Yukarıda da söylediğim gibi FETÖ'cülerin milletin gözünde hiçbir itibarı kalmadığı için kendilerine sözcülük yapacak gerçek kişilere ihtiyaç duyuyorlar. Sadece sahte profillerle istedikleri boyutta operasyonlara girişemiyorlar. İşte bu noktada Türkiye'deki Atatürkçü bilinen bir takım fenomenlerle irtibata geçtiklerini düşünüyorum. Bunlardan birisi eski Cihan Ajansı çalışanı "Kendine Muhabir" ismiyle provokatif sokak röportajları yapan Hasan Köksoy. Şimdi size Hasan Köksoy'un yaptığı paylaşımlarda, FETÖ'nün etkileşim oranını göstereceğim.

Ben dün gece bu araştırmaya devam ederken Hasan Köksoy, A Haber ile ilgili aşağıda gördüğünüz paylaşımı yaptı. Paylaşım çok hızlı etkileşim almaya başladı ki tam da tahmin ettiğim şekilde bir müdahale olduğunu düşünüp RT yapan hesapların diğer paylaşımlarını incelemeye başladım. Dün gece bu paylaşımı RT'leyen 100 hesabın 93'ünde FETÖ'cülerin propaganda videoları paylaşıldığını tespit ettim ve ekran görüntülerini aldım. Hepsini göstermek çok uzun süreceği için RT yapan ilk 40 hesabın FETÖ paylaşımlarını editledim. Bunların 38'i yakın zamanda çok sayıda FETÖ videosu paylaşan hesaplar. Yani Kendine Muhabir'in aldığı etkileşimin neredeyse tamamı FETÖ ekibinden gelmiş, dahası Hasan'ın neredeyse bütün paylaşımlarındaki durum da bu. Hangi paylaşımını incelesem aynı mantıkta çalışan ve FETÖ paylaşımları yapan RT hesaplarına rastlıyorum.

Cevheri Güven, Turhan Bozkurt gibi firari FETÖ'cüleri paylaşan FETÖ'nün Atatürkçüleri, çok sayıda başka muhalif fenomene yaptıkları gibi Hasan'ı da verdikleri etkileşim ile muhalefetin önemli bir karakteri haline getiriyorlar. Peki Hasan bunu biliyor mu? Düşünün, siz muhalif bir fenomensiniz ve her paylaşımınız aniden çok yüksek etkileşim almaya başlıyor. Sadece bir defa merak edip kim bunlar diye bakarsanız paylaşımlarınızın altında FETÖ'nün maklube günü yaptığını da görebilirsiniz. Böyle bir durumun Hasan'ın bilgisi dışında gerçekleşebilmesi mümkün değil. Yıllardır sosyal medyadan para kazanan, etkileşimin ne olduğunu ve nasıl kazanıldığını da çok çok iyi bilen Hasan'ın bunca zamandır yaptığı paylaşımlara yoğun etkileşim veren yapıyı farketmemiş olmasına imkan var mı?

Paylaşımlarının altındaki binlerce FETÖ'cünün orada ne iş yaptığını bize açıklamak ister misin?

@KendineMuhabir

Bircan sıra sende.

Peki Bircan'ın durumu ne? Gelin bir de ona bakalım. FETÖ ekibi hepimizin şahit olduğu gibi Papa'nın ziyaretini bir nefret dalgasına dönüştürmek için yoğun gayret sarfetti. İnanılmaz boyutta bir dezenformasyonla halkı tahrik etmeye çalıştılar ve gerçekleşen olayları yanlış aksettirmekle yetinmeyip bir de hiç yaşanmamış bir olayı gerçekmiş gibi paylaşarak hepimizin gözünün önünde milyonlarca insanı bir yalana inandırdılar. İspanya'da düzenlenen bir kilise ayini videosunu, Bircan ve ekip arkadaşları Türkiye'de gerçekleşmiş yalanı ile birlikte defalarca paylaşıp halkı tahrik etmeye çalıştılar.

Olayın doğrusu kendilerine defalarca iletilmesine rağmen paylaşımları şu anda bile profillerinde duruyor. İşte bu algı operasyonunu bahsettiğim bu FETÖ yapılanması gerçekleştirdi, ispatını da alta bırakıyorum. Bircan'ın İznik'te ayin yapıldı yalanını RT'leyen hesapların %90'ı yakın zaman içinde FETÖ propagandası içeren paylaşımlar da yapmış. Hesapların neredeyse tamamı yine Atatürkçü profillere sahip. Bunun nasıl bir açıklaması olabilir?

Aşağıdaki videoda konuşan kişi, firari bir FETÖ'cü olan Bülent Korucu. Atatürkçü taklidi yapan FETÖ hesabı, bu videoyu paylaşıyor, çok sayıda başka Atatürk profilli hesap da eş zamanlı olarak bu videoyu yaymaya başlıyor. Bu durumu incelerken bazı hesaplardaki anormal etkileşim hareketlerini farkettim. 10 seneden beri sadece RT yapan ve bunu milyona yakın kez tekrar eden bazı hesapların var olduğunu gördüm. Bu hesapların sayısının binlerce olduğunu düşünüyorum çünkü her paylaşımda üçer beşer tanesine rastlıyorum. Bunların hepsi FETÖ'nün kurduğu etkileşim havuzunu besliyor. Buyrun göstereyim.

Bu aşağıdaki videoda gördüğünüz, FETÖ'nün kurduğu yapıya ait etkileşim havuzu. Binlerce hesap uzun yıllardır sadece belirli hesaplara rt atarak onları öne çıkarıyor, görünür hale getiriyor. Bu hesaplar da FETÖ'nün algı operasyonlarında ve firari FETÖ'cülerin paylaşımlarını yaymakta kullanılıyor.

Videoda Kendine Muhabir'in, Sokak Kedisi'nin ve Bircan'ın da dahil olduğu bir grup X hesabına, operasyonlarda kullanılabilmesi için yapılan etkileşim transferini görüyorsunuz. Yani FETÖ bu yöntemle parlattığı bazı fenomenleri kullanarak algı operasyonları gerçekleştiriyor. Atatürkçü taklidi yapan FETÖ'cüler ile aynı havuzda ne aradığınızı bize anlatır mısınız?

@BRCNYLDRM_

@sokakkedisitv

@KendineMuhabir