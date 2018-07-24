FETÖ’nün ağır topları panikte

FETÖ’nün önemli işadamlarından firari Akın İpek’in, Türkiye’nin yoğun baskısı sonucu İngiltere’de hakim karşısına çıkartılarak ev hapsine çarptırılması sonrasında, ülkedeki diğer büyükbaşlarda panik had safhaya ulaştı. İngiltere’de bulunan FETÖ’cü Mustafa Yeşil, Talip Büyük ve Kerim Balcı’nın ülkeden kaçış için hazırlıklara başladığı ortaya çıktı. İngiltere gibi bir ülkede FETÖ’nün önemli isimlerinin “Paketlenme” korkusu yaşamaya başlamasının Avrupa’daki örgüt üyelerinde de büyük paniğe neden olduğu belirlendi. Konu ile ilgili Akit’e önemli açıklamalarda bulunan Uluslararası Kafkasya Vakfı Başkanı Hayati Küçük, Mustafa Yeşil, Talip Büyük ve Kerim Balcı’nın İngiltere’den firar etmek için hazırlandıklarına dikkat çekerek, İpek’in pasaportuna el konulmasının bütün Avrupa’daki FETÖ’cüleri paniklettiğini kaydetti.

BÜYÜK BAŞLAR FİRAR EDECEK!

Uluslararası Kafkasya Vakfı Başkanı Hayati Küçük, “Akın İpek sıradan bir insan değil. Önce gözaltına alındığı akabindeki süreçte de iade edilmesi için işlemlerin başlatılacağını duyurunca İngiltere’de büyük bir panik başladı. FETÖ’nün 12 kişilik ana kumanda merkezi olan komisyonun başındaki isim Mustafa Yeşil, örgütün Ortadoğu yapılanmasını yöneten Talip Büyük ve Kerim Balcı, bize gelen sıcak bilgilere göre ülkeden kaçış planları yapıyor” dedi.

İpek’in örgüt için büyük önem taşıdığını belirten Küçük, “FETÖ elebaşı Gülen’in ‘Melek oğlu melek’ dediğine dokunulduktan sonra orada büyük bir telaş başladı. İngiltere Avrupa’nın merkezi sayılıyor. İngiltere böyle bir iade kararı verdiği taktirde bütün Avrupa’da köşeye sıkışır. İpek gibi önemli bir finansör iade edilirse Avrupa’da diğer yaşayanlar da korkacaktır” şeklinde konuştu.

İADESİ EMSAL TEŞKİL EDER

Türkiye’nin yürüttüğü diplomasinin sonuç verdiğini kaydeden Küçük, “Birleşik Kraliyet ile ABD, FETÖ canavarını ortak büyütmüştür. Bu canavar eli kanlı bir hale büründükten sonra köşeye sıkışmıştır. İngiltere çok ciddi bir hamle yapıyor. Başkan Erdoğan’ın son İngiltere ziyareti çok önemlidir. Kraliyetin etkisi altındaki ülkeler, bir iade süreci yapıldıktan sonra diğerlerinin hepsi aynı kararları alacaktır” ifadelerini kullandı.

İpek’in iade edileceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Küçük, “Akın İpek’in ülkemize iade edileceğine de eminim. FETÖ köşeye sıkıştı. Erdoğan’ın diplomasisi İngiliz diplomasisini yendi. Örgütün finansal ayağına dokunulması çok önemli. Mustafa Yeşil, Talip Büyük, Kerim Balcı ve 12 kişilik isimleri İpek besliyordu” dedi.

FETÖ’NÜN KİLİT İSİMLERİNDEN

İngiltere’ye firar eden FETÖ’cü Mustafa Yeşil, örgütün İngiltere’deki 12 kişilik komisyonun başında bulunuyor. Avrupa’daki yapılanmayı organize ediyor. FETÖ’nün beyin takımı arasında gösterilen Yeşil, örgütün kara kutuları arasında yer alıyor.

FETÖ-PKK İLİŞKİSİNİ SAĞLIYOR

İngiltere’de bulunan bir diğer önemli FETÖ’cü Talip Büyük ise hain örgütün Ortadoğu’daki bağlantılarını yürütüyor. FETÖ ve PKK arasındaki görüşmeleri sağlayan Büyük, ülkemize karşı gerçekleştirilen organize saldırıların altında parmağı bulunuyor. Kerim Balcı ise eli kanlı örgütün ekran yüzlerinden.

FETÖ’nün finansörlerinden firari Akın İpek’in, Türkiye’nin talebi ile İngiltere’de gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartılması ve pasaportuna el konularak ev hapsine çarptırılması örgütün ağababalarını panikletti. FETÖ’nün İngiltere’deki 12 kişilik komisyonunun başında olan Mustafa Yeşil, Ortadoğu yapılanmasını yöneten Talip Büyük ve örgütün önemli kalemşörlerinden Kerim Balcı’nın ülkeden kaçış planları yaptıkları ortaya çıktı.