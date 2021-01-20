Feto'nun ablası ölünce sazı eline aldı! Haşhaşi FETÖ, tabanı böyle uyutuyor

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15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ablası hayatını kaybetti. CIA bağlantılı FETÖ, bir taziye yazısıyla tabanını uyutmaya devam etti.

Gülen'in ablasına taziyemsi bir yazı yazan FETÖ liderinin en yakınınki şahıslardan Ahmet Kurucan, taziye mesajı yayınladı. Kurucan, FETÖ'nün CIA bağlantısına tek cevap vermezken Gülen'in ablasının ölmesinin ardından anında tabanı uyutmak için edebiyat yaptı.

20 yıldır görmediği ablası, Feto'ya düşkün edebiyatı

FETÖ'nün yayın organı Tr724'te Kurucan kaleme aldığı yazıda, vatana ihaneti unutarak İslam ile Anadolu kadını ifadesinin kullandı ve "Hiç terk etmediği Erzurum şivesi, yüzünden hiç eksik olmayan tebessümü, elinden ve dilinden düşürmediği tesbihi ve zikri; bitip tükenmek bilmeyen sorularından anladığınız kardeşi Hocaefendi’ye düşkünlüğü ve aynı zamanda kaygısı; Bahtinur, Zümrüt, Sait diye başlayıp devam eden çocuk ve torun sevgisi, kan bağından öte kendisine yakınlık gösteren, maddi-manevi her türlü derdinde yanında yer alan ve “Bunlar benim oğullarım” dediği Rıfat, Nuri, Hüseyin başta olmak üzere nice yiğitlere olan muhabbeti; insanlara gösterdiği şefkat, hürmet ve saygısı; hizmet insanlarına yönelik geceli gündüzlü devam eden duaları ile tam bir Anadolu kadını idi." diye yazdı.

20 yıldır Türkiye'ye ve Erzurum'a gelmeyen kaçkın FETÖ lideri Gülen'in ablasına düşkünlüğü Kurucan'ın edebiyat ile sınırlı kaldı.

15 Temmuz'da "İman" aklına gelmedi mi?

"Dün de vefat haberini aldım diyarı gurbet ve kurbette." ifadesini kullanan firari isim, ajitasyon yaparak "Kahvaltı sofrasındaydım. Şok oldum. Dondum kaldım. O’ndan geldik ve O’na döneceğiz. Sabır ve metanetle karşılamak lazım. Amenna. İmanımız bunu söylüyor; söylüyor ama ya ona karşı son görevi yapamama! Ya cenaze namazını kılamama! Ya mezarına bir avuç toprak dahi atamama! Ya “İyi biliriz!” nidalarıyla son şahitliği eda edememe! Ya paylaştıkça azalan acıyı eş-dost ve akrabalarla beraber yaşayamama! Kızım demişti bana Salih Ağabey’in vefatı dolayısıyla; “Acımızı yaşamaya da imkân vermiyorlar!” Aynen öyle bırakın sevinci, acımızı dahi acı gibi yaşayamıyoruz. Sadece biz mi? Elbette hayır. Yüzlerce, binlerce aile var aynı şeyleri yaşayan. Hem de yıllardır." ifadeleriyle şoke etti.

15 Temmuz'da Müslüman halkı bombalarken "İman", masum insanları kurşuna dizerken "zulüm" aklına gelmeyen Kurucan'ın ikiyüzlülüğü pes dedirtti.