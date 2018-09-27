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FETÖ'nün 6 ilden sorumlu kadın üyesine 9 sene hapis cezası

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan örgütün Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu illerinin kadın sorumlusu Yurdagül Kurt, 9 sene hapis cezası verildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:54
FETÖ'nün 6 ilden sorumlu kadın üyesine 9 sene hapis cezası

Samsun'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'Samsun, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop ve Ordu kadın sorumlusu' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'a 'Gülnur' kod adını kullanarak 26 bin 174 kez giriş yaptığı tespit edilen ihraç öğretmen 28 Mart günü Amasya'da yakalanıp, gözaltına alındı.

 30 Mart günü Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Yurdagül Kurt, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yurdagül'ün Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün devam edildi. 'Örgüt kurma ve yönetmek' suçundan 7 ile 15 yıl arasında hapis cezası ile yargılanan Yurdagül, son savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, Yurdagül'ü 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 13:54
  1. Tokat
  2. Sinop
  3. Samsun
  4. Ordu
  5. Çorum
  6. Amasya
  7. FETÖ

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  • yazıYORUMyazıYORUM6 dk önce
    Karının suratında en ufak bir pişmanlık emaresi yok, aksine yaptığımla gurur duyuyorum der gibi bakmış. Bunlar iyice gemi azıya aldı. İçeride rahat etmeseler bu kadar cürretkar olamazlar.
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