0553 313 94 23

FETÖ'nün 1 doları karaborsaya düşmüş! Tanesini 50 dolardan okutmuşlar

FETÖ'nün Danıştay imamı eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ın, Gülen tarafından kendisine gönderilen 1 doları, bir arkadaşına 50 dolar karşılığında sattığı öğrenildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:26
FETÖ'nün 1 doları karaborsaya düşmüş! Tanesini 50 dolardan okutmuşlar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen 1 dolarlık banknotların, işlerin açılmasını sağladığı, bereket getirdiğine inandığı ve bazı FETÖ mensuplarının bu paraları 50 dolara sattığı belirlendi. 

Darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen duruşmalarda, örgütün Yargıtay ve Danıştay'da nasıl yapılandığı ortaya çıktı.

Tanık beyanları ve toplanan delillerin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan esas hakkındaki mütalaalarda da örgütün ilginç taktikleri, FETÖ elebaşı Gülen'in gönderdiği 1 dolarlık banknotlara nasıl umut bağlandığı gün yüzüne çıkartıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu'nun bir davada mahkemeye sunduğu mütalaada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından bazı FETÖ mensuplarına dağıtılan "1 dolara" ilişkin ifadeler ve tespitlere yer verildi.

"1 dolar" karaborsaya düşmüş

Mütalaaya göre, bazı örgüt mensuplarına ABD'de bulunan Gülen tarafından 1 dolar gönderildi. Örgüt üyelerinden bu 1 dolarların cüzdanlarda taşınması istendi.

Örgüt mensupları, 1 dolarların bereket getireceğine, işlerin açılacağına inandı. FETÖ'ye yönelik operasyonlarda "1 dolar" ele geçirilenler arasında bazı Yargıtay ve Danıştay üyeleri de yer aldı.

FETÖ'nün Danıştay imamı eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar ise kendisine ABD'den gönderildiğini söylediği 1 doları satmayı tercih etti. Tutar, söz konusu 1 doları arkadaş ortamındaki bir kişiye 50 dolar karşılığında sattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 15:26
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. FETÖ
  3. FETÖ'nün 1 doları
  4. Fetullah Gülen
  5. FETÖ dolar
  6. Dolarlar karaborsaya düşmüş
  7. FETÖ davası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurt dışındaki elebaşı yakalanarak Türkiye'ye getirildi
    1. Yurt dışındaki elebaşı yakalanarak..
    2. Ankara’da rekabet havası yok! Özhaseki..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. FETÖ'nün 1 doları karaborsaya düşmüş!..
    5. MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü..
    6. Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    7. Korkutan tablo! Çocuğu olup da sigara..
    8. "Ekonomi de sosyal hayat da düzelecek"
    9. "Ben de hayatımın 8 yılında bir..
    10. "Sigara içenlerde inme riski 2-4 kat..
    11. Böylesi hiç görülmedi! İsyanı Sarıgül..
    12. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:
    13. Katil İsrail cami bastı! Yaralılar var
    14. 'Keşke 2. Abdülhamid rolünü..
    15. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    16. GÜNCELLEME - Burdur'da toprağa gömülü..
    17. Otomobille kamyon çarpıştı: Ölü ve..
    18. Kartal'daki bina çökmesinde yaşamını..
    19. Meteorolojinin yeni tahmini:..
    20. Bomba iddia: Anlaşma sağlandı! Şenol..
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
    Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!