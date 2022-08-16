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Gündem FETÖ'den yargılanmıştı! Üstün Dökmen'e skandal destek
Gündem

FETÖ'den yargılanmıştı! Üstün Dökmen'e skandal destek

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, "Mehmetçik naparsa güzel yapar" paylaşımı yapan ve AK Partililere yönelik tehdit ifadeleriyle tanınan "avukat" Sivel Sevinç Deveci, bu kez psikolog Üstün Dökmen'in başörtüsü hakkındaki skandal sözlerine verdiği destekle gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 07:58:00 - 2022-08-16 08:01:42
FETÖ'den yargılanmıştı! Üstün Dökmen'e skandal destek

Psikolog Prof. Dr. Üstün Dökmen'in, 28 Şubat sürecinin yasakçı zihniyetini andıran, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Şunun için; psikolojide karşıdaki kişiye karşı nötr davranış içinde olması lazım, empati kurabilmesi gerekiyor" sözlerine tepkiler dinmiyor.

Dökmen'in sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Psikiyatrist Kemal Sayar, "Dünya görüşü olmayan ne bir terapist vardır ne de danışan. Mesele kendi dünya görüşünü dayatmamaktır" diyerek Dökmen'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Dökmen'in psikolog unvanı ile insanları dış görünüşüne göre kategorize ettiğini belirterek, "Hem kategorize ediyor hem de empati ve mesleki etikten bahsetmesi trajikomik. Görüşlerine karşı çıkanları akılsızlıkla suçlaması ise etik bir sorun. Bu ayrımcı zihniyetin günümüz Türkiye'sinde yeri yok, olamaz" ifadelerine yer verildi.

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas da yaptığı açıklamada, "28 Şubat zihniyeti hâlâ diridir, fırsat kollamaktadır. Ancak çürümüş, iflas etmiş beyinlerin söylemi bizim ve milletimiz için yok hükmündedir. Biz inananlar ısırıldığımız yerden bir daha asla ısırılmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Dökmen'e destek!

Dökmen'in skandal çıkışı sonrası benzer bir açıklama daha dikkat çekti. AK Partilileri hedef alan açıklamalarıyla bilinen avukat Sibel Sevinç de, başörtülü hakim ve savcıları hedef alan paylaşımlarda bulundu. Sevinç, "Tesettürlü hâkim, savcı ve avukat da olmamalı. Kamu binalarında, kamu görevinde tesettür olamaz. Özel hayatı beni ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" ve "Sokakta işimiz yok" diyen avukat Sevinç hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Halkı Kanunlara Uymamaya Tahrik' suçlarından dava açılmış, 13 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

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Yorumlar

abdullah

kendisi himmete muhtaç dede, nerde gayrıya himmet ede kendisinin bir psikologa, psikiyatra ihtiyacı var

İbrahim

Yahu şu köküne kibrit suyu dökulesiceler bir bitmedi gitti.
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