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FETÖ'den yargılanan eski askeri hakime hapis cezası!

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim hakim ve savcıları listesinde yer alan eski hakim üsteğmen Şuayip Karayel,7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

11 Haziran 2019 Salı 17:00
FETÖ'den yargılanan eski askeri hakime hapis cezası!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde sıkıyönetim hakim ve savcıları listesinde yer alan eski hakim üsteğmen Şuayip Karayel'e, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasına, sanık Karayel ve avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Karayel, kendisine yöneltilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

İsminin, iradesi dışında sıkıyönetim listesine yazıldığını savunan Karayel, bundan dolayı suçlanamayacağını ifade etti.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne süren Karayel, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Sanık avukatının da savunmasını sunmasının ardından heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, sanık Karayel'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini belirtti.

Olay tarihinde Tekirdağ Çorlu 5. Kolordu Komutanlığında görevli olan Karayel, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde yurtta sulh konseyi tarafından yayınlanan sıkıyönetim hakim ve savcılar listesinde kolordu komutanlığına adli müşavir olarak atanmıştı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:00
  1. Tekirdağ
  2. Ankara
  3. FETÖ davası
  4. eski hakim üsteğmen Şuayip Karayel
  5. Hapis cezası
  6. Terörle Mücadele

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