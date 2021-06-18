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FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis
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Gündem FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis
Gündem

FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis

Kayseri'de FETÖ'ye ilişkin davada yargılanan 3 sanık, çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 20:19:00 -
FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis

tKayseri'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 3 sanık, çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar K.İ, O.U. ve M.Ş. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar O.U. ve M.Ş'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, sanık K.İ'nin ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar ise savunmalarında suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar O.U. ve M.Ş'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay, sanık K.İ'ye ise "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

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