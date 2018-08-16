0553 313 94 23

FETÖ'den tutuklu belediye başkan yardımcısına tahliye

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve ByLock kullandığı iddia edilen eski Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı'nın tahliyesine karar verildi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:28
FETÖ'den tutuklu belediye başkan yardımcısına tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen eski Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı'nın tahliyesine karar verildi. 

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yazıcı ve avukatı katıldı. Yazıcı'nın, ByLock kullanım içeriğine ilişkin istenen raporların henüz gelmediği açıklanan duruşmada, sanığın diyecekleri soruldu. 

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'da Kahramankazan halkı ile darbecilerin merkez üssü olarak kullandığı Akıncı Üssü'ne gittiğini ve darbecilere karşı koymaya çalıştığını anlatan Yazıcı, darbeciler tarafından vatandaşlara ve kendisine ateş açıldığını, bu sebeple Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü darbe davasının müştekisi olduğunu belirtti.

BYLOCK KULLANMADINI İLERİ SÜRDÜ

FETÖ ile fikir ve eylem birliğinin bulunmadığını savunan Yazıcı, örgüt üyeliğine ilişkin tek iddianın, kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanmak olarak gösterildiğini, ancak programı kullanmadığını ileri sürdü.

Mahkemede dinlenilen tanıkların da kendi lehine beyanda bulunduğunu hatırlatan Yazıcı, uzun süredir tutuklu olduğunu söyleyerek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yazıcı'nın, mevcut delil durumu, uzun tutukluluk süresi ve kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:28
  1. Ankara
  2. fetö
  3. Bylock
  4. orhan yazıcı
  5. kahramankazan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'a tarihi şok! Türkiye hamlesi ters tepti
    1. Donald Trump'a tarihi şok! Türkiye..
    2. 4 büyük kulüpten tarihi karar!..
    3. Beklenen açıklama geldi: Fenerbahçe..
    4. AK Partili belediyelerden ABD..
    5. FETÖ'nün sözde 'talebe mesulü'ne hapis..
    6. İnce cehaletini sergiledi, cevabı..
    7. ÖSYM 2018 DGS sınav sonuçları ne zaman..
    8. DGS sonuçları açıkladı
    9. Uşak'ta uyuşturucuyla yakalanan baba..
    10. 280 kilogram esrar ele geçirildi
    11. 2018 DGS sonuçları ÖSYM AİS DGS..
    12. İlk yerli cep telefonunu ASELSAN..
    13. 81 ilde "Huzurlu Bayramlar Türkiye"..
    14. Yılma Durak İYİ Parti'den istifa mı..
    15. Casus Papaz Brunson'un avukatından..
    16. Hasan Seymen Meral Akşener'in..
    17. Süper Lig ekiplerinden flaş karar:..
    18. İP'i koparan koparana! Akşener'e çok..
    19. İYİ Parti’nin Başkanlık Divan üyeleri..
    20. PFDK yeni sezonun ilk haftasında..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?