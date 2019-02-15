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FETÖ'den seçim talimatı! 'Mansur Yavaş'ı destekleyin'

FETÖ'nün TSK'daki sözde imamlarından Cihan Taşar, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın desteklenmesi için talimat verdiğini itiraf etti. Taşar, örgütün haberleşme ağı Bylock üzerinden ‘tanıdıklarınız ikametlerini Ankara’ya aldırsın. Yavaş’ı destekleyin’ mesajı geldiğini söyledi.

15 Şubat 2019 Cuma 09:03
FETÖ'den seçim talimatı! 'Mansur Yavaş'ı destekleyin'

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada yakalanan mahrem imam Cihan Taşar, örgütün 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın desteklenmesi için talimat verdiğini itiraf etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen FETÖ mahrem imamı Taşar, 9 Ekim 2018'de gözaltına alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olan ve FETÖ ile ilgili ayrıntılı bilgiler veren Taşar, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bırakıldıktan sonra kaçmak için hazırlık yapan ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran Taşar, Edirne'ye gitti. Buradan da Yunanistan'a kaçmayı planlayan Taşar, saklandığı evde yakalandı. Ardından Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Taşar, 16 Kasım 2018'de cezaevine konuldu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Taşar hakkında, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan dava açtı.

Aynı soruları çözdürdüler

Düzenlenen iddianameye giren itiraflarında Cihan Taşar, FETÖ ile irtibatının üniversite için Ankara'ya geldiği 2008 yılında başladığını söyledi. Örgüt içerisinde 'Bahri' kod adını kullandığını kaydeden şüpheli, kaldığı örgüt evinden tanıdığı kişilerinin ismini de deşifre etti. Örgüt içerisinde 'ev abisi', 'bölge üniversite mesulü', 'öğrenci mesulü' görevlerini yaptığını anlatan Taşar, "Öğrencilere Sincan'da bulunan Söğüt Yurdunda ya da sorumluluğumda bulunan evlerden birinde matematik kursu veriyordum. Bu şahısların üzerine çok düşüyorlardı. Sürekli polis kolejini kazandırmaya yönelik testler çözdürülüyordu. 2012 yılında kurs verdiğim üç öğrenci, 'büyük bölge talebe mesulü' Halil İbrahim Çetin'in polis kolejiyle ilgili 15 gündür aynı soruları çözdürdüğünü söyleyerek serzenişte bulunmuşlardı" dedi.

Bylock'tan gelen talimat

Örgütün kriptolu haberleşme programları ByLock, Tigtoog ve Kakaotalk’u kullandığını itiraf eden Taşar, FETÖ'nün 2014 yılındaki yerel seçimlerle ilgili verdiği talimatları da anlattı. Elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya’da hesap açma da dahil pek çok direktifinin ByLock’tan iletildiğini söyleyen Taşar, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin siyasi gündemi hakkında talimatlar verilirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP adayı olan Mansur Yavaş'ın desteklenmesi hususunda çevremizde bulunan tanıdıklarımızı yönlendirmemiz ve Ankara dışında bulunanların Ankara'ya ikametlerini aldırarak burada oy kullanmaları konularında talimatlar verildi. Bu talimatları ByLock üzerinden ID numarası belli olan ancak ismi belli olmayan kullanıcı tarafından gönderildiğini görüyorduk. Bu çalışmaların raporlarını da ByLock üzerinden isterlerdi."

'Güvenli ev açacağız'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün sonra 'büyük bölge talebe mesulü' Halil İbrahim Çetin ile buluştuğunu söyleyen 'mahrem imam' Cihan Taşar, örgütün darbe sonrası kurmaya başladığı 'gaybubet evleri'ne ilişkin Çetin'in kendisine şunları söylediğini itiraf etti: "Görüşmemizde, 'darbe oldu şu an büyük sıkıntı içerisindeyiz, bir süreliğine ben ortalıkta gözükmeyeceğim. İrtibat numaranı değiştirme, seninle Kakaotalk programı üzerinden irtibata geçeceğiz. Birçok evi kapatarak kimsenin bilmediği tedbirli ve güvenli evler açacağız. Bu evler aile görünümlü olacak. İçinde en fazla 2-3 kişinin kalacağı şekilde dizayn edilecek' demişti."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:03
  1. Edirne
  2. Ankara
  3. fetö
  4. mansur yavaş
  5. 2014 seçimleri

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  • hsnhsn58 dk önce
    son üç ayda adres değiştrenler değiştirmeden önveki adreste oy vermeli

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