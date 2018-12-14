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FETÖ'den 'Sabıkasız öğrenci' oyunu!

Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda hazırlanan iddianamede haklarında herhangi bir soruşturma bulunmayan kişilerin aktif olarak kullanıldığı belirtildi.

14 Aralık 2018 Cuma 12:28
FETÖ'den 'Sabıkasız öğrenci' oyunu!

Konya Cumhuriyet Savcısı İbrahim Köstekci tarafından hazırlanan 361 sayfalık iddianamede, yürütülen soruşturmalar kapsamında firari olan örgüt mensuplarına da yeni yapılanmada sorumluluk verildiği ancak bu kişilerin kaldığı yerler ya da öğrenci evlerinin abonelik işlemlerinin, haklarında işlem bulunmayan şahıslar adına açtırılarak gizlilik tedbiri uygulandığının anlaşıldığı aktarıldı.

İddianamede, "Daha önce örgüte ait ev veya yurtlarında kalmış, ya da örgütle irtibatlı eğitim kurumlarında eğitim almış ancak herhangi bir soruşturma geçirmemiş kişilerin yeni dönem yapılanmada aktif olarak kullanıldıkları belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler, üst yöneticiler aracılığıyla tespit ediliyor

Yeni dönemde FETÖ'den işlem görmüş kişilerin üniversite çağına gelmiş çocuklarının takibe alındığı belirtilen iddianamede, "Öğrencilerin farklı illerde üniversite kazanmaları durumunda, ikamet ettiği ildeki sorumluların öğrenci ve ailesiyle irtibat kurarak öğrencinin kazandığı şehre gitmeden önce örgütsel temasın sağlandığı, eğitim için gidilen şehirde karşılandığı, çıkarıldığı evde 'ev abisi veya 'ev ablası' gibi sorumlulukların olmadığı ve farklı illerden eğitim için şehre gelen öğrenci isimlerinin üst yöneticiler aracılığıyla tespit edildikten sonra sözde 'eyalet sorumlusu' vasıtasıyla 'bölge talebe mesulleri'ne ulaştırılıp, irtibat kurulmasının istenildiği tespit edilmiştir." denildi.

İddianamede, herhangi bir şehirde örgüte yönelik soruşturmanın artması durumunda, örgüt içerisinde aktif sorumluluk üstlenen şahısların, örgüt yöneticilerinin talimatıyla sorumlu olduğu şehirden başka bir şehre taşınarak faaliyetlerine devam ettikleri, zaman zaman sorumlu oldukları şehirlere gittikleri aktarıldı.

Üst yöneticilerden "ağız birliği" talimatı

FETÖ'nün yeni dönemde deşifre edilen ikametlerinden olası gözaltı yapılması durumunda, yakalanan kişilerin "ağız birliği" içerisinde olmalarına ilişkin üst örgüt yöneticileri tarafından talimat aldıklarının anlaşıldığına işaret edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda gözaltına alınan şahısların, aynı ikameti paylaşması hakkında 'Okul ilanlarından tanıştık' veya 'Sosyal medyadan tanıştık' şeklinde ifade vermeleri için telkinde bulunulduğu, örgüt içerisinde sorumluluk almış şüphelilerin beyanlarından anlaşılmıştır. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli, daha önceden irtibatları olmasına rağmen birlikte aynı ikamette gözaltına alındığı şahıslarla sosyal medyadan ya da ilanlar üzerinden tanışıp birlikte eve çıktıklarını beyan ederek, kendilerine verilen örgüt talimatı doğrultusunda ifade vermiştir."

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 12:28
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