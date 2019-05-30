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FETÖ'den İmamoğlu'na seçim mesajı: Biz olmazsak boyunun ölçüsünü alırsın

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sosyal medya hesabından video ile mesaj veren Emre Uslu, "Kimsenin oyu çantada keklik değil. Biz olmazsak seçimlerde boyunun ölçüsünü alırsın" şeklinde açıklamada bulundu.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:09

 yeniakit.com.tr 

FETÖ ve PKK sorularına cevap vermekten kaçınan CHP'li Ekrem İmamoğlu, çıktığı son programlarda sorulan sorular karşısında köşeye sıkışmasıyla FETÖ ve PKK için 'terör örgütü' demek zorunda kaldı. Üst üste sorulan sorular nedeniyle artık kaçacak yeri kalmayan İmamoğlu, FETÖ için terör örgütü demesinin ardından FETÖ'cülerden cevap geldi.

"İmamoğlu boyunun ölçüsünü alır"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan FETÖ üyesi terörist Emre Uslu, İmamoğlu'nun sözlerine cevap vererek, "Ekrem İmamoğlu, dünkü programda özellikle Gülen cemaatini terör örgütü olarak ilan etti, kendisini kurtarmak için. Bakalım siz boykot edin. Bakalım görelim terör örgütü neymiş. Ona mal olsun. Emin olunuz; Ekrem İmamoğlu'nun kazanması çantada keklik değil. Sizin oyunuzla ancak kazanabilir. Sizin oyunuz kritik. Eğer boykot ederseniz, İmamoğlu kaybeder ve alır boyunun ölçüsünü." dedi.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 00:09
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. FETÖ
  3. terör örgütü

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