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Yerel FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı
Yerel

FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı

Aralarında FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilen askeri personelin de bulunduğu 9 şahıs, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 18:50:00 -
FETÖ'den ihraç askerler yurt dışına kaçarken yakalandı

Aralarında FETÖ soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilen askeri personelin de bulunduğu 9 şahıs, tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı.

Aydın Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünce, FETÖ faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin de yer aldığı operasyon çerçevesinde, Didim ilçesi Sarıkum plajı mevkisi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 9 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar arasında FETÖ soruşturması kapsamında görevden alınan 1 kıdemli üsteğmen, 1 üsteğmen, 2 astsubay ve 1 ilişiği kesilen askeri öğrencinin de bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri yapılmak üzere Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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