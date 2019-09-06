FETÖ’den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi Amasya’nın Merzifon ilçesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Ankesörlü telefonla örgüt sorumlularıyla görüşmeleri tespit edilenlere yönelik Amasya Merzifon merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir’de eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda aralarında biri meslekten ihraç edilmiş 3 astsubay ve 2 subay yakalanarak gözaltına alındı. 5 kişi Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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