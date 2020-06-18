FETÖ'den beraat eden eski rektöre şok

Aralarında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) eski rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağcı ile akademisyenlerin de bulunduğu 108 şüpheli hakkında FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle açılan dava, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Sanıkların 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından yargılandığı davanın 11 Mayıs 2018 günü görülen karar duruşmasında, eski rektör Bağcı ile Kenan Çoyan, Mustafa Serinken ve Ali Keskin'in de bulunduğu 48 kişi hakkında beraat kararı verildi. 57 sanık ise 1 yıl ile 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme, 3 sana verilen cezaları ise hükmünün açıklanması geri bırakılması kapsamında erteledi.

Cumhuriyet Başsavcılığından itiraz

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde, karara itiraz etti.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de itiraz üzerine yaptığı inceleme sonunda dosyada eski rektörü Hüseyin Bağcı ve eski rektör yardımcısı Ali Keskin'in de olduğu 13 sanık hakkında verilen beraat kararları ile 11 sanık hakkındaki hükümlerin bozulmasına karar verdi. 47 sanığa verilen cezalar ile 37 sanık hakkında verilen beraat kararlarını ise onadı.

Ceza Dairesi'nin haklarında bozma kararı verdiği 24 sanık, 30 Haziran günü Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.