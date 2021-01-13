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Gündem FETÖ’den beklenen hainlik! O dosyayı böyle kapattı
Gündem

FETÖ’den beklenen hainlik! O dosyayı böyle kapattı

Geçen ay yakalanan FETÖ’nün Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum ifade verdi: Örgüt savcılığa “Yazıcıoğlu dosyası kapatılsın” talimatı verdi, dosya kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 12:35:00 -
FETÖ’den beklenen hainlik! O dosyayı böyle kapattı

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümündeki FETÖ izi derinleşiyor. İstanbul'da gaybubet evinde yakalanan ve günlerdir tecrübeli polis müdürlerince sorgulanan üst düzey FETÖ imamı Kamil Bakum'un 153 sayfalık ifadesine ulaşıldı.

FETÖ imamı Bakum'un kaldığı hücre evinde, Gülen'e ait fotoğraflar da ele geçirilmişti.

Gülen'in talimatıyla

Bakum ifadesinde "Eski astsubay Aydın Özsıcak ve yarbay Davut Uçum, düşen helikopterden kayıt cihazlarını sökmüştü. Bu isimlerin avukatlığını ise FETÖ avukatlarından Mustafa Atalar üstlendi. Atalar örgüt avukatıydı" dedi. Geçen ay 3 yıl saklandığı örgüt evinde yakalanan Gaziantep Bölge Avukatlar İmamı Kamil Bakum, Atalar'a askerlerin avukatlığını yapması talimatının o dönem Malatya Dernekler İmamı olan Turan Canpolat tarafından verildiğini duyduğunu aktardı. 15 Mayıs 2014'te Gülen'i Pensilvanya'daki malikânesinde ziyaret ettiğini anlatan Bakum ifadesinde bu ziyarete Canpolat ve Atalar'ın da eşlik ettiğini belirterek Atalar'ın, Özsıcak ve Uçum'un avukatlığını üstlenmesinin, Pensilvanya'da sıkıntı oluşturduğunu ve ortalığın karıştığını duyduğunu söyledi.

Bakum, Gülen'in, bu durumun duyulmasının örgüte zarar vereceğini belirterek konunun hemen kapatılması talimatı verdiğini anlattı. Gülen'in talimatı, Türkiye imamı Barbaros Kocakurt vasıtasıyla dönemin Elazığ İl İmamı Mehmet Durakoğlu'na iletildi. Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması konusunun savcılıkla görüşüldüğünü ve dosyanın kapatıldığını söyleyen Bakum şöyle konuştu:

"Bu görüşmeden sonra Durakoğlu, Gaziantep'te Mehmet Kocatürk ve Güneydoğu Hâkim ve Savcı Bölge İmamı 'Fevzi' kod Feyzullah Gülbent ile görüştü. Durakoğlu bana Yazıcıoğlu dosyasının kapatılması konusunun savcılıkla görüşüldüğünü ve dosyanın kapatıldığını söyledi ve 'Bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallettik' dedi. Bu konunun detayını Durakoğlu, Kocatürk ve Gülbent bilmektedir. Daha sonra dosya kapatıldı. Bu konu bir daha görüşülmedi."

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Yorumlar

Dallı

VAY HAŞHAŞİLER VAY BÜTÜN İŞLERİ TEREYAĞINDAN KIL ÇEKER GİBİ.DEVLET İÇİNE NE YUVALANMA.BİZ BİLE BİLİYORUZ.O DÖNEMDE TRT HABERİNDE AĞIR YARALI HATANEYE GÖTÜRÜLÜYOR ŞEKLİNDEYDİ.DEVLET BÖYLE YAKALAR ENİNDE SONUNDA
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Millet

Bu nursuz köpekler, hala iş başında. Hukuk alanında istedikleri davaları manipüle edecek durumdalar. Sebebi ise fetönün Adalet bakanı imamı halen yaklanmamıştır ve halen görev başındadır
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