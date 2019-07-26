FETÖ'den aranan subay Eskişehir'de yakalandı! FETÖ soruşturması nedeniyle aranan şüpheli subay A.F.K. Eskişehir'de yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan şüpheli subay, Eskişehir'de yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Hava Pilot Binbaşı A.F.K'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi. Zanlı A.F.K, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yapıldığı Samsun'a gönderileceği öğrenildi.

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