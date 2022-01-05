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Aktüel FETÖ'den aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!
Aktüel

FETÖ'den aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!

İzmir'de FETÖ üyeliğinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı yerde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 21:55:00 -
FETÖ'den aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada hapis cezası kesinleşen İ.H.C'nin ilçede saklandığını tespit etti.

Cezaevine gönderildi

Düzenlenen operasyonla yakalanan İ.H.C, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

 

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