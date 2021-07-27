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FETÖ'den aranan şahıs enselendi!

FETÖ'ye üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 00:25:00 - 2021-07-27 00:35:08

Yozgat’ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan polis memurluğundan ihraç Y.A.’yı Şefaatli ilçesinde yapılan operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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