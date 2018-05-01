FETÖ'den aranan kurmay yarbay yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasından hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce açığa alınan kurmay yarbay Mustafa B'yi gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdürüldüğü Ankara'ya gönderilecek.

Kaynak: AA