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Yerel FETÖ'den aranan ihraç öğretmen yakalandı
Yerel

FETÖ'den aranan ihraç öğretmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 21:07:00 -
FETÖ'den aranan ihraç öğretmen yakalandı

Isparta’da FETÖ’den 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan ihraç öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) PDY çerçevesinde ‘6 yıl 3 ay’ hapis cezası ile aranan L.G. isimli ihraç öğretmen, Isparta Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürütmüş oldukları çalışmalar neticesinde yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğretmen sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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