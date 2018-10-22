FETÖ’den aranan eski polis ve doktor tutuklandı
Niğde’de FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında yakalanan meslekten ihraç edilmiş bir doktor ile yine meslekten ihraç edilmiş eski polis memuru tutuklandı.22 Ekim 2018 Pazartesi 15:04
Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekiplerince araması bulunan meslekten ihraç edilen doktor Ö.A. Ayhan Şahenk Bulvarı'nda ekipler tarafından gözaltına alındı. Yine araması bulunan meslekten ihraç edilen polis memuru H.T. ise Çamardı ilçesinde gözaltına alındı.
Mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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