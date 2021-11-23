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Gündem FETÖ’den aranan emekli astsubay saklandığı evde enselendi!
Gündem

FETÖ’den aranan emekli astsubay saklandığı evde enselendi!

Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olma suçlaması ile aranan emekli astsubay saklandığı evde polis tarafından gözaltına alınırken, şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 16:21:00 -
FETÖ’den aranan emekli astsubay saklandığı evde enselendi!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında emekli astsubay Osman S.’nin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. Şahsın saklandığı evi tespit eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ardından operasyon düzenledi. Eve baskın yapan ekipler Osman S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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