FETÖ'den alındı, cirosu 7,3 milyar TL'ye arttı
TMSF Başkanı Gülal "TMSF kayyumundaki perakende şirketlerinde enflasyonla mücadeleye katılacağız" dedi.10 Ekim 2018 Çarşamba 10:12
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumundaki şirketlerin fiyat artışı yapmadığını belirterek "TMSF kayyumundaki perakende şirketlerinde enflasyonla mücadeleye katılacağız" dedi. Gülal daha önce yaptığı açıklamada fon yönetimi altında bin 222 şirketin olduğunu söylemişti.
BOYDAK'IN CİROSU 7,3 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ
TMSF Başkanı Gülal: "Boydak Holding'in cirosu 7,3 milyar TL'ye yükseldi. Holding'in satışı ile ilgili projeksiyonumuz yok" ifadelerini kullandı.
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