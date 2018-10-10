FETÖ'den alındı, cirosu 7,3 milyar TL'ye arttı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumundaki şirketlerin fiyat artışı yapmadığını belirterek "TMSF kayyumundaki perakende şirketlerinde enflasyonla mücadeleye katılacağız" dedi. Gülal daha önce yaptığı açıklamada fon yönetimi altında bin 222 şirketin olduğunu söylemişti.

BOYDAK'IN CİROSU 7,3 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

TMSF Başkanı Gülal: "Boydak Holding'in cirosu 7,3 milyar TL'ye yükseldi. Holding'in satışı ile ilgili projeksiyonumuz yok" ifadelerini kullandı.