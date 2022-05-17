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Siyaset FETÖ'den Ali Babacan'a yetmez ama evet
Siyaset

FETÖ'den Ali Babacan'a yetmez ama evet

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın KHK çıkışına memnun oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:33:00 -
FETÖ'den Ali Babacan'a yetmez ama evet

 Yeniakit  Ankara 

FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın KHK çıkışına memnun oldu.

Babacan’ın “Hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayanları, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilenleri ve beraat kararı alanları KHK ile ihraç edildikleri kamu görevlerine iade edeceğiz. Başka hiçbir şeye bakmayacağız. İşlerine kaldıkları yerden aynen başlayacaklar” ifadelerine karşı Arslan yaptığı paylaşımda, “@alibabacan'ın KHK ile ilgili çıkışlarını eksikleri olmakla birlikte çok değerli buluyorum” ifadelerini kullandı.

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