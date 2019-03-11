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FETÖ’den 511 bin kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ/PDY ile mücadelede gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

11 Mart 2019 Pazartesi 09:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ/PDY ile mücadelede gelinen son noktaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından ihraç edilenler hakkında bilgi veren Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımızdan şu ana kadar 38 bin 578 personel ihraç edildi ve 5 bin 679 kişi de görevden uzaklaştırıldı. İhraç edilenlerin bir kısmı içeride. Bunların 31 bini emniyet, 4 bin 159’u jandarma, 348’i sahil güvenlik personeli ve ayrıca mülki idareden olanlar da söz konusu. Bütün bu personel açığına rağmen ciddi bir şekilde çalışma ortaya konuldu. Bütün arkadaşlarımıza, güvenlik kuvvetlerimize, mülki idare amirlerimize, herkese bu konuda çok teşekkür ediyorum. FETÖ/PDY operasyonları çerçevesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 511 bin kişi gözaltına alınmış. Tutuklu sayısı 30 bin 821.

“Ana kütüphanemiz var, blok blok”

FETÖ mensuplarına yönelik devam eden operasyonlardan dolayı vatandaşlarda örgütün bitmeyeceği algısının oluştuğuna dikkati çeken Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yeni deliller, yeni dijitaller, yeni mahremler... Yani bir mahrem yakalıyorsunuz bir büyük külliyat ortaya koyuyor, o külliyatın üzerinden tekrar gidiyorsunuz. Bir ana kütüphanemiz var, blok blok. İşte büfe/ankesör, ByLock, mahrem yapılanmalar sırasıyla yöntemleri ve alanlarına göre... Ama bu kütüphanelerin dışında bir de elde ettiğimiz var. Mesela özellikle siber, 1 milyon 800 binin (dijital materyal) 1 milyon 407 binini çözdü. Bu Avrupa’nın bütün ülkelerinde bir yıl, iki yıl, üç yılda elde edilemeyecek rakamlar.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 09:26
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. FETÖ/PDY
  3. FETÖ ile mücadele
  4. FETÖ

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