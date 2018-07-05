FETÖ'den 18 ülkedeki örgüt üyelerine yeni talimat!
FETÖ'nün 18 ülkede bulunan örgüt üyelerine talimat vererek bulundukları ülkeden evlenmelerini ve Türkiye'ye yatırımları engellemelerini istediği öğrenildi.05 Temmuz 2018 Perşembe 13:59
FETÖ'nün 18 ülkedeki sözde yöneticilerinin, yaşadıkları ülkelerde örgüt elebaşı Gülen'in talimatlarının görüşüldüğü toplantılar yaptığı belirlendi.
Yurt dışında geçen ay yapılan toplantılarda FETÖ mensuplarına, bulundukları ülkeden evlenmeleri ve Türkiye'ye yatırımı engellemeleri talimatı verildi.
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