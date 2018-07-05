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FETÖ'den 18 ülkedeki örgüt üyelerine yeni talimat!

FETÖ'nün 18 ülkede bulunan örgüt üyelerine talimat vererek bulundukları ülkeden evlenmelerini ve Türkiye'ye yatırımları engellemelerini istediği öğrenildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:59
FETÖ'den 18 ülkedeki örgüt üyelerine yeni talimat!

FETÖ'nün 18 ülkedeki sözde yöneticilerinin, yaşadıkları ülkelerde örgüt elebaşı Gülen'in talimatlarının görüşüldüğü toplantılar yaptığı belirlendi.

Yurt dışında geçen ay yapılan toplantılarda FETÖ mensuplarına, bulundukları ülkeden evlenmeleri ve Türkiye'ye yatırımı engellemeleri talimatı verildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 13:59
  1. Fetullah Gülen

YORUM YAZ

  • yorumyorum1 sa önce
    ne kitapsız adammış hala akıllanmadı ne pislikmiş
  • kayıkayı1 sa önce
    gözlerinin altındaki torbalar büyümüş bu şerefsiz ne zaman geberecek acaba.ya rabbiimm şu fetoyu ve yanındakileri tez zamanda kahreyle.amiiinnnn.
  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu1 sa önce
    Boğulanların sayısının çokluğuna dair habere bakın. Çırpınmalar boşunadır. Boğulacaksınız, biteceksiniz. Haçlılarla evlenin talimatı vermediğine şükretmek lazım. şizofren ayak takımı ilahi emir sanardı.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Bu adama duyduğum kini şeytana duymuyorum desem inanın bana..Milletin hem dünyasını hem ahiretini berbat etti. Ben de bu iblisin yüzünden işlem gördüm ve her gün dua ediyorum inşallah en kısa sürede geberir gider ve Dünya bir pislikten daha kurtulur. Dilime türlü türlü küfürler geliyor bunun tipini görünce ama yayınlamazsınız diye yazmıyorum
  • AHMETAHMET1 sa önce
    BUNLARIN HEPSI SEREFSIZ DINSIZ IMANSIZ.ISTEDIGINE EVLEN, INTEDIGINLE NE BOK YERSEN YE. FAKAT TURKIYE ILE ISLERI ENGELLE OLDUGUNA , VATAN HAINISIN CEZASI DA IDAM. O KADAR
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