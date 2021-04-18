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Gündem FETÖ'de terör elebaşı kim olacak? Kavgası
Gündem

FETÖ'de terör elebaşı kim olacak? Kavgası

Terör örgütü FETÖ hakkında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, canlı yayında FETÖ'nün içinde terör elebaşı olmak için büyük bir mücadelenin yaşandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 01:08:00 -
FETÖ'de terör elebaşı kim olacak? Kavgası

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber canlı yayınında Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Örgüt içinde ciddi çatlakların oluşmaya başladığını ifade eden Mahmut Övür, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölmesinin ardından yerine geçecek ismi de açıkladı.

"FETÖ'nün içerisinde sıkıntılar var"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ'nün içinde ciddi soru işaretleri oluştuğunu artık tahmin edebiliyorduk. 2020'nin ortasında, farklı çatlak sesler gelmeye başladı. Daha doğrusu ABD'de FETÖ imamının başını çektiği bir yolsuzluk olayı ile patladı. FETÖ iltisaklı gazeteci Ahmet Dönmez'in seslendirdiği yolsuzluk olayıydı. Olay 25 milyon doları kapsayan bir yolsuzluktu. Fakat iş giderek öyle bir büyüdü ki, 100 milyon dolarlara ulaşan, dünyanın dört bir yanındaki FETÖ'cülerin işin içinde olduğu, Türkiye'den kaçan veya başka yerden gelenlerin parasını alıp dolandıran bir imamlar grubundan bahsedildi. Bu giderek büyüdü ve ciddi bir tartışmaya yol açtı. İşin en ilginç tarafı; kaba hatlarıyla örgüt ikiye bölündü. Aslında çok farklı bir kaç gruptan söz ediyoruz. Avrupa grubu, İngiltere grubu, Almanya-Brüksel eksenli gruplardan bahsediliyor. Ama en tepede Mustafa Özcan; FETÖ'nün yerine geçebilecek olan bir isimden bahsediyoruz. Mustafa Özcan ile FETÖ elebaşının özel kalemi diyebileceğimiz Cevdet Türkyolu arasında gerçekleşen bir kavga işin çok daha büyük boyutlara gelmesine neden oluyor.''

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