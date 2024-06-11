FETÖ’de Gülen’in yeğenine cinsel taciz yapılmışsa ya diğerleri... Nedim Şener, o mektubu yayınladı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, FETÖ içindeki cinsel taciz iddialarını ele aldı. Şener, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in yaptığı açıklamaların örgüt içinde büyük bir tartışma oluşturduğunu belirtti. Yazısında, Ebuseleme Gülen'in amcasına verdiği mektupta yer alan çarpıcı ifadeleri paylaşan Şener, bu iddiaların örgütün iç yüzünü ortaya koyduğunu vurguladı. Şener, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"Fetullahçı Terör Örgütü içinde büyük bir tartışmaya neden olan FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in en önemli açıklamalarından biri; 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’nde bulunan FETÖ TSK imamı Adil Öksüz’ün örgüt içindeki rolünü anlatması yanında, darbe girişiminden amcası Fetullah Gülen’in haberdar olduğunu açıklamasıydı.

Adil Öksüz, TSK içindeki FETÖ mensupları ile Ankara’da darbe toplantılarını yönetmiş; sonuncusu 11-13 Temmuz 2016 olmak üzere, planın her aşamasını ABD’ye giderek örgüt elebaşı Gülen’e onaylatmıştı.

Nitekim, 15 Temmuz sonrası o toplantılara katılanlardan Foça Jandarma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkan vekili Albay Hakan Bıyık ile Deniz Piyade Tugay komutanı Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız itirafçı olup Adil Öksüz ve FETÖ elebaşı bilgisi dahilinde yapılan toplantılarda konuşulanları itiraf etmişti.

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Ebuseleme Gülen’in, bu açıklamalardan sonra örgütün tetikçileri devreye girdi. Bunun üzerine Ebuseleme Gülen’in amcasına 2020 yılında elden verdiği o mektup sosyal medyada yayınlandı.

FETÖ elebaşı Gülen’in okuduktan sonra, “Evladım ne yapayım? Beni de kandırdılar, elimden bir şey gelmiyor” dediği o mektup aslında FETÖ örgütünün içyüzünü de gösteriyor. Ebuseleme Gülen’in, amcası FETÖ elebaşına verdiği o mektupta şunlar yazıyor:

“Canım hocam,

Ben Rafia hanımın evine doğdum. Annem otobüslerle evimize gelen misafirlerle, hasta babaannemle ilgilenmekten gece 2-3’te işini bitirirdi. Evdeki misafirler gitse de biraz yemek kaldıysa yerim diye merdivende beklerdim.

Babamı 18 yaşımdan sonra görmeye başladım. Bu yolda cinsel taciz dahil başıma gelmeyen kalmadı. Atıldım. İtildim. Siz bir gün FEM’de ‘Bunlara oda verip israf etmeyin, merdiven altında yatsınlar’ demiştiniz herkesin ortasında. Siz öyle davrandıkça da Mözcan’ı, Naci’si, Doktor Ali’si, Cevdet’i daha beterini yaptı. Sürgüne gönderdiğiniz Gündüzalp Koleji’nde başıma gelmeyen kalmadı. Amcan ... abini iyi döverdi, gel ben de seni döveyim diye zevkine döverlerdi. Resim yapıyorum diye dövdüler. Neden uyumadın diye dövdüler. Sonra derste niye uyudun diye dövdüler. Don atlet kış günü okulun bahçesinde koşturdular tüm okulun önünde. Basket oynuyorum diye ibreti alem olsun diye dövdüler. Her şeye rağmen az başarılı olunca kuyumu kazdılar, rakip gördüler. Çok çok çok dövdüler ama helal olsun."