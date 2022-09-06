FETÖ’cülerin maaşı kesilsin

Çınar Demir Ankara

Milletin iradesine darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü vatan hainlerinin firari ülkelerde emekli maaşlarını aldıkları tıkır tıkır almaları uzun süredir başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere tüm milletin vicdanını yaralamaya devam ediyor.

20 binin üzerinde malul sayılmayan gazi henüz özlük hakları, gazilik maaşları, madalyaları verilmediği için zorlu koşullarda yaşam mücadelesi verirken, devlet düşmanı firari teröristlere hâlâ emekli maaşı ödenmesi büyük tepki çekiyor.

Maaşları kesilmeli ödenenler geri alınmalı

FETÖ’cü hainlerin tespit edilmesinde kullanılan FETÖMETRE’nin mucidi Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, bu konunun acilen çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek, “Başta firari ve darbeci FETÖcüler olmak üzere, FETÖ iltisakı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara emekli maaşı ödemesi hemen durdurulmalı, bugüne kadar devlet tarafından ödenen maaş ve ikramiyeler de geri istenmelidir. Bu konuda kanuni düzenleme acilen yapılmalıdır” dedi. SGK Kanunu uyarınca, prim gün sayısını ve hizmet süresini tamamlamış olanların emekliliğe hak kazandığını belirten Yaycı, “Yurt dışına kaçarak oradan Türkiye aleyhinde çalışan pek çok firari subay, astsubay, polis var. Firari Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu, firari Albay Halis Tunç akla ilk gelenler. Bunlar firar etmeden önce bir avukat ya da vekil tayin ederek emeklilik başvurusunu yapmışlar ve emekli maaşları bağlanmış. Halen cezaevlerinde bulunan FETÖ’cü subay, astsubay ve polisler de emekli maaşı almaya devam ediyor. ABD vatandaşı olan firari FETÖ’cü Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç, eline aldığı Amerikan bayrağı ile nispet yaparcasına poz vererek, ‘Hayatımda yeni bir devre. Artık yeni bir bayrağım var’ diye paylaşım yapmıştı. Terörle Mücadele Kanununda FETÖ’ye yönelik gerekli düzenleme yapılmadığı için hakkında adli soruşturma bile açılamayan bu şahsın TSK’dan ilişiğinin kesilmemiş olması düşünülebilir mi? TMK ve TCK’da FETÖ’ye yönelik düzenleme yapılmaması demek bu örgütle mücadele etmemek demektir” dedi.

Meclis acilen bu konuda düzenleme yapmalı

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Zeki Dilmen ise vatana, millete ve bayrağa hainliğe bir de ödül gibi maaş ödenmesinin çok yanlış olduğuna dikkati çekerek, “Bir an önce bu uygulamadan dönülmeli. Hem hainlik yapacak, hem de maaş alacak. Bu yanlış, TBMM’de acilen ilgili yasalar gözden geçirilerek düzeltilmeli. Maaşları durdurulmalı, verilenler de geri alınmalı” tepkisini gösterdi.

20 bin asker ve polise verilmeyen maaşlar hainlere veriliyor

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat ise şunları söyledi: “Vatanın bölünmez bütünlüğü için terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayan 20 bin asker ve polis, haklarının teslim edilmesi için TBMM’de kapı kapı dolaşıp devlete gazi olduklarını ispatlamaya çalışırken, FETÖ teröristlerine maaşlarının ödenmesini kabul etmiyoruz, acilen bu maaşlar durdurulmalıdır.”

Kanımıza dokunuyor

Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Halil Pulant da, 20 binin üzerinde gazinin haklarına kavuşmayı beklerken, firari hainlere maaşlarının ödenmesinin kanlarına dokunduğunu belirterek, “Malul sayılmayan gazilerin maaş ve özlükle ilgili sorunu bütçe meselesi olurken bu kadar hainin devletten maaş almasının önüne biran önce geçilmelidir” tepkisini gösterdi.