FETÖ'cülerin bir girişimi daha hüsranla sonuçlandı

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin yurt dışına kaçma girişimlerinden biri daha hüsranla sonuçlandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollar ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 şahsın bindiği lastik botta yakalanan 13 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden ikisi örgüt üyeliğinden, 11'i ise yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma girişiminden tutuklandı.

Lastik botla Midilli Adası'na doğru açıldılar!

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri çerçevesinde bir grup sığınmacının lastik bot ile Midilli Adası'na doğru açıldığı tespit edildi.

21 kişinin Türk vatandaşı olduğu tespit edildi

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 22 sığınmacı enselendi. Karaya çıkarılan sığınmacılardan birinin Afganistan, 21 kişinin ise Türk vatandaşı olduğu belirlendi.

Örgüt üyeliğinden aranıyorlardı

Türk vatandaşların yapılan kimlik kontrollerinde 11'inin daha önce haklarında Fetullahçı Terör Örgütü'nden işlem yapılan şüpheliler olduğu, 28 yaşındaki Cemal K. ve 30 yaşındaki Şeyma Nur Y'nin ise örgüt üyeliğinden arandığı belirlendi.

Adliyeye sevk edildiler

Çanakkale'ye getirilen 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 11'i yasa dışı yollar ile yurt dışına kaçma girişiminden, ikisi ise Fetullahçı Terör Örgütü'ne olan üyeliğinden tutuklandı.

Diğer 9 şahıs arasındaki 5 çocuğun ise yakınlarına teslim edildiği, 4 kişi hakkında ise işlem yapıldığı ifade edildi.