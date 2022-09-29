FETÖ'cüleri panikleten olay! Türkiye'nin tepki gösterdiği bakan gözaltına alındı
Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu Kırgızistan'ın FETÖ bağlantılı Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beishenaliev, rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bakanın gözaltına alınması FETÖ'cüleri de panikletti.
Türkiye'nin rahatsızlık duyduğu FETÖ'cü Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in rüşvet alırken suçüstü yakalandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu öğrenci kaydı karşılığında 110 bin dolar rüşvet talep edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Soruşturmayı yürüten polisin operasyonuyla Eğitim ve Bilim Bakanı Beyşenaliyev'in suçüstü yakalandığı ifade edildi.
Rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Bakanlık, sosyal medya üzerinden, rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Beyşenaliyev'e yönelik operasyon görüntüsünü yayımladı.
Görüntüde, Beyşenaliyev bir kişinin elinden zarf alarak "Burada her yerde kameralar var. Evet. (Gülüşmeler) Bu çok ayıp bir şey ama teşekkür ederim." dediği duyuluyor.
Beyşenaliyev, daha sonra lüks cipine bindiği sırada sivil kıyafetli polisin operasyonuyla araçtan indirilerek gözaltına alınıyor.
Türkiye FETÖ bağlantısı nedeniyle tepki göstermişti
Ekim ayındaki toplumsal olayların ardından siyasi kaos yaşanan Kırgızistan'da Milli Eğitim Bakanı Almazbek Beyşenaliyev'in FETÖ bağlantısı ortaya çıkmıştı. Beyşenaliyev'in ülkedeki FETÖ yapılanmasının önemli isimlerinden biri olduğu Pensilvanya'da birçok kez FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştüğü belirlenmişti.
Türkiye, Beyşenaliyev'in FETÖ ile ilişkisi nedeniyle duyduğu rahatsızlığı diplomatik kanallardan ilgili makamlara aktarmıştı.