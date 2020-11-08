FETÖ’cüleri Midilli’ye kaçırmaya çalışan 2 kişi uyuşturucuyla yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga koyu açıklarında, 16 Ağustos'ta yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 22 kişinin bindiği lastik botta sahil güvenlik ekiplerince yakalanan 13 FETÖ şüphelisinin yasa dışı geçişini organize etmekten aranan O.K ve M.U, Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı.
Kaldıkları evde bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Tekirdağ'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde ise 3 yangın tüpünün içerisine gizlenmiş halde 18 kilogram eroin bulundu. Gözaltına alınan sürücü Ü.N.’nin üzerinde de uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1500 Euro ile 600 dolar ele geçirildi.