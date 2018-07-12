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FETÖ'cülere ceza yağdı! 72 müebbet

15 Temmuz şehitler köprüsü davasında 72 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
FETÖ'cülere ceza yağdı! 72 müebbet

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133'ü tutuklu, 143 asker hakkında açılan davada 9 ay sonra karar çıktı. Mahkeme heyeti, “Anayasayı ihlal" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILDI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu 133 sanık hazır bulundu. Öte yandan çok sayıda müşteki ve izleyici de duruşmaya katıldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Saat 10.45 'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, Türk Ceza Kanunu'nun 309. Maddesinde yer alan “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 72 sanığı ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Abdullah Tayyip Olçok'un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BAZI SANIKLAR “ANAYASAYI İHLAL SUÇUNA YARDIM" SUÇUNDAN CEZA ALDI

Bazı sanıklar da “Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, bazı sanıklar da 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hükmü okumaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
  1. İstanbul
  2. 15 temmuz şehitler köprüsü

YORUM YAZ

  • RizaRiza2 sa önce
    darbe yap 15yil al oh ne guzel. Idam nerde idam.
  • YavuzYavuz6 sa önce
    Asmadıktan kelli insanların içi soğumaz fakat yargının bu haliyleyle, yargıya idam yetkisi vermek çok tehlikeli olur. Yargı İftirası ile içerde yatan bu kadar Müslüman varken!
  • Yunus16Yunus166 sa önce
    YA İKTİDAR CHPHDPKKIYI NIN ELİNE GEÇSEYDİ BU MÜEBBETLER MUHABBET OLURDU!!!! İLERİDE OLACAK İKTİDAR DEĞİŞİKLİKLERİNDE BU MÜEBBETLER TEHLİKEDE!!! ONUN İÇİN İDAM GELSİN DİYORUZ. İDAM CEZASI OLMADAN ÜLKEMİZDE TERÖR BİTMEZ AZALMAZ BİRİ BİTSE BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜ KURULUR.
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