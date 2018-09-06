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FETÖ'cülerden skandal ifadeler: Namaz kılmayın, oruç tutmayın!

Eskişehir'de devam eden FETÖ davasında skandal ifadeler ortaya çıktı. FETÖ'cüler kendilerine, 'namaz kılma' ve 'oruç tutma' gibi direktifler verildiğini belirterek ilginç savunmaya imza attı.

06 Eylül 2018 Perşembe 21:49
FETÖ'cülerden skandal ifadeler: Namaz kılmayın, oruç tutmayın!

Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında haklarında dava açılan ve çoğu asker olan 67 kişinin yargılanmasına devam edildi. 

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanan 10'u tutuklu 67 sanık ile avukatları hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti. 

"ORUÇ TUTMAYABİLECEĞİMİZİ SÖYLÜYORLARDI"

Tanık olarak dinlenen İsmail T. örgüt yöneticilerinin kendilerine dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunduklarını söyleyerek, "Ramazan ayında bazı günler oruç tutmayabileceğimizi söylediler. 'Mesaide tutmayabilirsiniz' diyorlardı. Habip kod adlı Abdullah Dere'nin böyle söylemleri oluyordu. 'Yerine göre namaz kılmayın, oruç tutmayın' diyor, kendimizi belli etmememiz gerektiğini söylüyordu. Zaten çoğu zaman namaz konusunda da evde kılınması telkininde bulunuyordu. Arada Fetullah Gülen'e ait videolar izletiliyor, kitapları okutuluyordu. Habip kod adlı Abdullah Dere bazen bizden himmet isterdi ama ben genelde sadaka niyetine 5-10 lira verdim. Diğer arkadaşların verip vermediğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı. 

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek, duruşmayı 16 Ekim'e erteledi. 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 21:49
  1. FETÖ
  2. Eskişehir

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