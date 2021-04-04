FETÖ’cülerden Gergerlioğlu itirafı! Karşı karşıya kalacaklar… Projedeki rolü

FETÖ ve PKK sevici HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu için peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gergerlioğlu için verilen karar sonrası FETÖ’cüler kafasını çıkarmaya devam ederek, yapılan bir itiraf gündeme oturdu.

FETÖ’cü hain Emre Uslu, hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okunduktan sonra milletvekilliği düşen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili tweet attı.

ABD’den ahkam kesmeye çalışan Uslu, KHK kapsamında görevine son verilen FETÖ'cülere parti kurma çağrısı yapmıştı. Benzer bir tweet daha atan Uslu, HDP’lilerin KHK’lılar ile karşı karşıya kalacağını belirterek, Gergerlioğlu’nun iki tarafa da oynayarak ve arka perdedeki projede görevini resmen açıkladı.

Uslu, Gergerlioğlu’nun yıllardır FETÖ ve HDP'nin ortak çizgide durması için uğraştığını itiraf etti.

Emre Uslu, ‘Gergerlioğlu’nun yıllardır bıkmadan usanmadan çalışarak HDP’ye karşı kalplerini yumuşattığı KHK ve Cemaat tabanını HDP kimlikli bazı sosyal medya kullanıcıları bir kaç haftada yıkacak. Ben KHK’lıların parti kurmaları gerektiğini savunuyorum başka türlü olmayacak gibi...’ dedi.