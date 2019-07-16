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FETÖ’cülerden Almanya’da skandal broşür!

15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında Almanya’ya FETÖ’cüler hazırladıkları broşürde ihanet kalkışması için’tiyatro’ dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 08:54
FETÖ’cülerden Almanya’da skandal broşür!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya kaçan FETÖ’cüler skandal bir broşür hazırladı.

FETÖ mensuplarına en çok sahip çıkan ülkeler arasında olan Almanya’ya sığınan firari hainler, 15 Temmuz’a ilişkin hazırladıkları broşürde, TSK içerisindeki kripto örgüt üyelerini aklanmaya çalışırken, bir kısım muhalefet gibi ihanet kalkışması  için “tiyatro” dedi.

FETÖ’cüler,  mağaza, banka ve kafelere dağıttıkları söz konusu broşürleri sosyal medya hesaplarından da paylaşıyor. Türkiye, bugüne kadar Almanya’dan aralarında Fikret Seçen ve Zekeriya Öz gibi isimlerin yer aldığı 58 FETÖ/PDY mensubunun iadesini istedi ancak herhangi bir adım atılmadı.  Son olarak Türkiye, Almanya’dan FETÖ’nün ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat’ın iadesini istedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 08:54
  1. 15 Temmuz darbe girişimi
  2. Almanya
  3. FETÖ
  4. FETÖ mensupları
  5. sosyal medya
  6. FETÖ/PDY
  7. broşür

YORUM YAZ

  • veliveli21 dk önce
    o broşür ü reklam olmasın diye yayınlamıyorsanız anlarım, ama söylentiyi dillendiriyor yada broşür e ulaşıp yayınlayamadıysanız, yazıklar olsun böyle haberciliğe..

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